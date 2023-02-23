السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الغربية.. «ماس كهربائي بسبب شاحن»

شب حريق هائل، داخل إحدى الشقق السكنية، الكائنة بمنطقة الشركسي، التابعة لمدينة زفتي في محافظة الغربية، بسبب هاتف محمول، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى السيطرة على ألسنة اللهب، واتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار بنشوب حريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة زفتى، وقوات الحماية المدنية، بلاغا من أهالي منطقة الشركسي، يفيد باندلاع حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ماس كهربائي بسبب شاحن موبايل

انتقلت قوة أمنية وقوات الحماية المدنية، إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، بعد فصل التيار الكهربائي عنها، وتبين من التحريات والمعاينة، أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي ناتج شاحن هاتف محمول، وآتى علة بعض من محتويات الشقة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كما جري عملية التبريد خشية من اندلاع الحريق مرة أخرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.