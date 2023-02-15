الحماية المدنية تسيطر على نشوب حريق بمطعم شهير في بنها

أمرت جهات التحقيق بقسم بنها، بسرعة ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في مطعم للمأكولات السورية في مدينة بنها، بعد السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح، وتقرر غلق المكان لحين إصلاح مدخنة المطعم وتشكيل لجنة لمراجعة اشتراطات السلامة بموقع الحريق وفحص التراخيص.

وكانت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من السيطرة على حريق مطعم مأكولات سورية شهير وسط مدينة بنها فيمحافظة القليوبية دون وجود أي إصابات أو أضرار بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وقررت ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه.

تفاصيل حريق مطعم بنها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل مطعم مأكولات سورية شهير وسط مدينة بنها.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد محمد سعيد مرسى مفتش مباحث شمال القليوبية والرائد أحمد عبدالجليل رئيس مباحث قسم ثان بنها، والدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.