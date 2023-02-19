أمانة العمال والفلاحين بـ«مستقبل وطن» تواصل جولاتها التنظيمية

واصلت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، سلسلة جولاتها التنظيمية، في محافظتي «الدقهلية، بني سويف»، وذلك لمناقشة عدد من الأمور التنظيمية بالأمانة، ويأتي ذلك في إطار الدور التنظيمي للحزب، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.

حل مشكلات العمال والفلاحين

وقاد الاجتماعين النائب سيد نصر، أمين الأمانة، بمشاركة كل من، رابح عسل، وعايدة محيي الدين، ووليد عبد القادر، والنائب عامر الشوربجي، الأمناء المساعدين للأمانة، وخالد الجيزاوي، ونسرين خليفه، وتامر محمود، وهالة حسن، وخالد الفقي، وعبد المنعم الجمل، والدكتور المهندس أحمد فرج، وخالد معروف، والمهندس محمد بيبرس، وعبد الفتاح موسى، أعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية.

وتضمن اللقاءان حوارا مفتوحا مع أعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين في المحافظتين، وتناول عدة قضايا التي من شأنها خدمة الفلاحين والعمال، والعمل على حل أي مشكلة تواجههم.

وتقدم المشاركون في الاجتماعين، بالشكر والتقدير لقيادات حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمهندس أشرف رشاد الشريف، واللواء يحيى العيسوي، لما قابلوه من ود ومحبة من حسن اختيار قيادات العمال والفلاحين.

كما ثمن الاجتماعان، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة سعر استلام محصول القمح من المزارعين ما يعود بالفائدة على الفلاح، وزيادة المساحات المنزرعة بالقمح.

وناقش الاجتماعان، عددا من المقترحات والفعاليات وخطة العمل خلال المرحلة القادمة والتي تتضمن تنظيم فعاليات ودورات تدريبية تثقيفية لأعضاء هيئات مكاتب الأمانة في المراكز.

محاور اللقاء

كما تضمن اللقاءان، التأكيد أن الاختيارات تشمل التأكد من قدرة الشخص على اتخاذ القرار السليم في مكانه ووفق معايير وأسس علمية، والمشاركة الفعالة، مع التأكيد على ضرورة تنظيم الدورات التدريبية للتثقيف السياسي وإعداد الكوادر الحزبية.

الجدير بالذكر، إن سلسلة الجولات قد بدأت بزيارة عشر محافظات، وهي، أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، والبحر الأحمر، والبحيرة، وبورسعيد، والاسكندرية، والفيوم، ومطروح.