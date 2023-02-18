تكريم أوائل الطلبة في احتفالية كبرى بحزب مستقبل وطن بكفر الزيات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بكفر الزيات بقيادة الدكتور عبدالقادر سرور احتفالية كبرى لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين بالشهادات العامة بكفرالزيات في مسابقة أوائل الطلبة التي نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بكفرالزيات بالتعاون مع الإدارة التعليمية بكفرالزيات.

وذلك بحضور النائب محمد عريبي امين حزب مستقبل وطن بالغربية والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وعادل داود رئيس مدينة كفرالزيات والدكتور سعيد أبو حمر أمين التنظيم بالحزب والمحاسب محمد حماد امين مساعد الحزب بالغربية والنائب سامح حبيب عضو مجلس النواب وفتوح مرعي مدير الإدارة التعليمية بكفرالزيات.

وحضر قيادات ومديرو المدارس وموجهي عموم المواد الدراسية والطلاب المتفوقين وأولياء الأمور وأعضاء حزب مستقبل وطن بكفرالزيات وأمناء الوحدات الحزبية.

أنشطة متعددة

وأكد النائب محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بالغربية على أن المسابقة قد شهدت نجاحا كبيرا هذا العام بجميع مراكز محافظة الغربية وتم تكريم الطلاب المتفوقين بجميع الإدارات التعليمية وسوف يتم تنظيم احتفالية كبرى للمتفوقين على مستوى المحافظة خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن أمانة حزب مستقبل وطن بكفرالزيات قد شهدت العديد من الأنشطة والفاعليات المتعددة وشملت قوافل طبية ومعارض للسلع الغذائية ودورات تدريبية ومتابعة أمانة الحزب بالمحافظة لتلك الأنشطة المتعددة

دعم الطلاب المتفوقين

وأكد الدكتور عبدالقادر سرور امين حزب مستقبل وطن بكفرالزيات أن كافة امانات الحزب والوحدات الحزبية قد شاركت في متابعة مسابقة أوائل الطلبة بمدارس كفرالزيات هذا العام حتى التصفيات النهائية وسط تنسيق تام مع الإدارة التعليمية وأن الاحتفالية تأتي لتدعيم الطلاب المتفوقين وحثهم على التفوق العلمي والدراسي.

وقدم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشكر لأمانة حزب مستقبل وطن بالغربية وأمانة كفرالزيات على الجهد المبذول في الإشراف والتنسيق أثناء تنفيذ المسابقة وخروجها بصورة مشرفة.

تكريم 106 طلاب

وأشار عصام عمارة أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن بكفرالزيات الي أن الاحتفالية شهدت تكريم 47 طالبا متفوقا بجميع المراحل الدراسية بمدارس كفرالزيات وتكريم مديري المدارس وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المدارس وقيادات الإدارة التعليمية بكفرالزيات ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة بإجمالي عدد 106 مكرم ينومنحهم شهادات تقدير ودروع تذكارية ومكافأت مالية للطلاب المتفوقين مقدمة من أمانة حزب مستقبل وطن بكفرالزيات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول وأمين عام الحزب والنائب محمد عريبي امين حزب مستقبل وطن بالغربية وعضو مجلس الشيوخ.