نائب «مستقبل وطن» عن قناة الوثائقية: تعزز الثقافة الفكرية للمجتمع

ثمن المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، مجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتعزيز الريادة الإعلامية المصرية ودعم استراتيجية الإعلام المصري، التي كان آخرها إعلان الشركة عن إطلاقها لقناة الوثائقية لتوثيق تاريخ مصر بكافة أحداثه.

توثيق مجهودات الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة

وقال «الخولي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وجود قناة وثائقية بالساحة الإعلامية خلال الفترة الحالية، سيتيح الفرصة لتوثيق مجهودات الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة وتشييد المشروعات القومية التي من شأنها خلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الدولة واجهت تحديات كثيرة ومتعددة في تشييدها للمشروعات القومية، فالتوثيق المرئي لتلك المجريات سيعزز الثقافة الفكرية لدى المجتمع، وذلك من خلال تناوله لشرح تفصيلي لكافة المجريات والوقائع في شكل فيديو.

إطلاق قناة الوثائقية لتكون منبرا توثيقيا

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت في وقت سابق إطلاق قناة الوثائقية لتكون منبرا توثيقيا بأيادي مصرية لكافة الأحداث والتي من شأنها حماية الهوية المصرية وتعزيز الثقافة الفكرية لدى جميع أفراد المجتمع.