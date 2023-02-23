الحاجة آمال تحكي تجربتها الملهمة لـ سارة حازم: حصلت على الماجستير في سن الـ80

حكت السيدة آمال إسماعيل، البالغة من العمر 80 عاما، تفاصيل انتصارها على السرطان وحصولها على درجة الماجستير، وذلك خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع سارة حازم في برنامج «كل الزوايا»، المذاع عبر فضائية «ON».

قررت أن تستكمل سلم التعليم إلى آخر مدى

بدأت الحاجة آمال كلماتها مستشهدة بمقطع من أغنية الفنان محمد منير قائلة «لو بطلنا نحلم نموت»، مضيفة أنها من قرارة نفسها قررت أن تستكمل سلم التعليم إلى آخر مدى: «شفتي برج إيفيل..أعلى منه».

وتابعت: «ده أمل من جوه» مستنكرة أن يتحجج أحدهم بالكبر في السن لتحقيق حلمه، موضحة: «أنا كبرت دي إعاقة احنا بنحطها في مخنا، لكن الحقيقة مفيش حاجة اسمها مستحيل أبدًا».

رأيها عن أديب كولومبي كان سبب استكمال دراستها

وأشارت الحاجة آمال إلى مسيرتها التعليمية وصولًا للماجستير، موضحة أنها حصلت على الشهادة الاعدادية عام 1981، واستكملت الثانوية وعمرها 68 عاما، وتحدثت مع ابنتها عام 2011 عن رأي أديب كولومبي في الثورات لتقترح عليها ابنتها استكمال تعليمها، مؤكدة أنها قارئة جيدة.