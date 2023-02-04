كواليس لقاء محمد منير وتامر حسني في حفل زفاف أحمد عصام «فيديو»

سعادة غامرة انتابت الكينج محمد منير بعد رؤيته للفنان تامر حسني في حفل زفاف أحمد عصام مساء أمس الجمعة، داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وذلك وفقاً للمقطع المصور الذي نشره تامر عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

تامر حسني يشارك الجمهور فيديو من حفل أحمد عصام

وكتب تامر حسني علي الفيديو: «أنا فعلاً كنت حاسس إني بجوز ابني مليار مبروك لحبيبي وصاحب عمري أحمد عصام ، ربنا يكرمك يا حبيبي أنت ومراتك، وبالنسبة للصور الڤيديو الجميل ده مهما علقت مش هعرف أوصف جمال روحه ومحبة الجميع اللي ظاهره للكل، عقبال أفراحكم كلكم».

ومازح تامر حسني، الكينج محمد منير في الفيديو: «ابني حبيبي تعالى في حضني»، بينما ظهر وهو يقلد مصطفى قمر وبهاء سلطان في مقطع من أغنية.

مصطفى قمر وأحمدعصام يشكرون تامر حسني

ووجه الفنان مصطفي قمر الشكر لـ تامر حسني على مشاركته في إحياء حفل الفنان أحمدعصام، قائلا: «تامر حسني طول عمره صاحب صحابه حبيبي يا تامر وربنا يخليك لينا ياجميل أنت»، بينما قال أحمد عصام له: «تامر حبيبي وهو سوبر ستار وأخويا وأنا بعشقه».