مصرع طفلة في حادث تصادم أثناء عبورها الطريق بالعمرانية

لقيت طفلة مصرها أثناء عبورها نهر الطريق؛ إذ صدمتها سيارة ملاكي وتوفيت في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علي عبدالرحمن، رئيس القطاع، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى.

على الفور، انتقل المقدم أحمد ماهر، رئيس مباحث العمرانية، إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين مصرع فاطمة صلاح، 8 سنوات، أثناء عبورها نهر الطريق أسفل سلم المشاة؛ إذ اصطدمت بها سيارة ملاكي يقودها «ي، م»، 27 عاما، مهندس، ما أدى إلى اصابتها بنزيف في المخ وبالمعدة، ولقيت مصرعها في الحال.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.