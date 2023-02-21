إصابة طالبين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالبحيرة

أصيب قبل قليل طالبين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، وجرى نقلهما إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تصادم بين دراجة نارية وأخرى

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي طالبين مصابين بجروح متفاوتة، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى بنطاق دائرة المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالفحص تبين إصابة كل من عبد الرحمن نبيل، 14 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في الساق اليمنى، وأحمد رأفت السيد، 16 سنة، مقيم دمنهور، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى، وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقى العلاجات والإسعافات اللازمة وجارى المتابعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.