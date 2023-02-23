مصرع عامل اختل توازنه وسقط من علو في أكتوبر

لقي عامل مصرعه أثناء أعمال صيانة للجاملون، بارتفاع حوالي 8 أمتار؛ إذ اختل توازنه وسقط أرضا وتوفي في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط من علو، ووفاة شخص بداخل مصنع لمعالجة التكيفات المركزية.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث أكتوبر ثانٍ، التوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

أعمال صيانة

وبالانتقال والفحص، جرى التقابل مع مدير المصنع، الذي أقر أنه في أثناء إجراء المتوفى «عبدالله. ش»، 35 سنة، عامل، أعمال الصيانة للجاملون بارتفاع حوالي 8 أمتار، فوجئ بسقوطه بساحة المصنع.

وبسؤال شهود الواقعة ايدوا ما جاء بالفحص ولم يتهموا أحدا بشيء، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.