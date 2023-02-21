خريطة فصل التيار الكهربائي عن 5 المحافظات غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا عن فصل التيار الكهربائي غدًا الأربعاء عن عدة مدن وقرى بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ للصيانة الدورية، وحددت الشركة مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

وأهابت الشركة بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء قضاء احتياجاتهم بأوقات مختلفة عن مواعيد فصل التيار الكهربائي.

أماكن فصل التيار الكهربائي غدا

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أماكن فصل التيار الكهربائي عن،

الدقهلية: «قطع الكهرباء عن مدن المنصورة وكوم النور وتمي الأمديد ونبروه وبلقاس ودكرنس والمنزلة وميت سلسيل وذلك بقرى العبور وكفر الباز زميت شريف والبر الثانى وبصراط وشومان والبلاقصة ورفاعى ومؤمن والبيضاء وبانوب وايستو».

قطع الكهرباء غدا

كفر الشيخ: «قطع الكهرباء عن مدن قلين وجنوب دسوق وسيدي سالم وبيلا وفوة بقرى المنشية الكبرى وسنهور ولاصفير والبحيري والسالمية والجرايدة».

دمياط: «فصل التيار الكهربائي عن مدن كفر سعد وفاركسور والشعراء وذلك بقرى أم رزق والعتامنة والحوراني وميت شيوخ والعبدية».

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وصرحت محافظة بنى سويف عن فصل الكهرباء غدا للصيانة الدورية بداية من 8 صباحا للساعة 12 ظهرا عن عدة مناطق ببنى سويف منها سكة حديد بني سويفو برج الإشارات، وشارع الخضار، وميدان حارث

مواعيد قطع الكهرباء

بينما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج عن قطع الكهرباء للصيانة الدورية عن قرية بنى حرب ونجع حمد ونجع عماد وأبوخرص ونجع حسن عبد السميع والجريدات من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.