محافظة السويس تقرر مضاعفة كميات الأسماك بأسعار مخفضة في منافذ البيع

أعلنت محافظة السويس، عن مضاعفة كميات الأسماك، التي يجرى طرحها في المنافذ بعدد من الأحياء، مشيرة إلى أنه جرى البدء في طرح كميات من الأسماك، في إطار مبادرة توفير مصدر غذائي آمن وبأسعار مناسبة لأبناء المحافظة.

وقال بيان صادر عن محافظة السويس، إنه جرى توفير كميات كبيرة من أسماك البلطي، ابتداء من اليوم الأحد، في منافذ بيع الأسماك بمناطق المثلث والعبور والصباح والأربعين، بسعر30 جنيها للكيلو جرام، مع التأكيد على جودة تلك الأسماك.

الكمية المطروحة نفذت في أقل من ساعة

وأشار بيان محافظة السويس، إلى أنه جرى البدء في توفير كميات الأسماك كإجراء تجريبي؛ إذ تم طرح طن أسماك طازجة من نوعية البلطي، ونفذت الكمية المطروحة في فترة زمنية لا تتعدى الساعة.

وأوضح البيان أنه نظرا لإقبال المواطنين، وإيمانا بدور المحافظة في توفير مصدر بروتين رخيص وفي متناول الجميع، سيجرى اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، طرح عدد 2 طن بمنافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك كإجراء تجريبي، وفي حالة زيادة الطلب سيتم زيادة الكميات.

توفير أسماك بسعر المزرعة

وكانت محافظة السويس قد أعلنت أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أح عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بتوفير أسماك للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، سوف يجرى توفير أسماك بلطي طاذجة، ذات جودة عالية بسعر المزرعة 30 جنيها للكيلو جرام.

يأتي هذا في إطار اتفاق اللواء أح عبدالمجيد صقر مع رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أثناء الاجتماع الذي عقده بالمحافظة منذ يومين لتخفيف العبء من على كاهل المواطنين، والعمل على ضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية بأسعار في متناول الجميع.