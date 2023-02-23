نصف درجة فقط الفرق بين زلزالي الصين وتركيا

شهدت الصين زلزالًا بقوة 7.3 ريختر، ضرب منطقة الحدود مع طاجكستان، حسبما أفاد التلفزيون الصيني الرسمي.

يأتي ذلك بعد أيام من زلزال ضرب تركيا في 6 فبراير الجاري، كانت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، أي أكثر من الزلزال الذي وقع في الصين منذ قليل، بنصف درجة.

50 ألف قتيل جراء زلزال تركيا وسوريا

وخلف زلزال تركيا وسوريا قرابة 50 ألف قتيل و115 ألف مصاب، بالاضافة لتشريد قرابة 3 ملايين مواطن، وتدمير قرابة 7000 منزل.

وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس، وقوع زلزال بقوة 5,5 درجة بمقياس ريختر، ضرب مناطق بمحافظة فارس جنوب غرب البلاد، وذلك بعد يوم من إعلان مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان، تسجيل هزة أرضية متوسطة في جنوب إيران، بقوة 5.2 على مقياس ريختر.

كما رصد المركز الأمريكي لرصد الزلازل أمس، هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في أعماق البحر الأبيض المتوسط، قبالة بعض الدول العربية.