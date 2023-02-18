تراجع سعر كرتونة البيض والكتاكيت في المحافظات اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم، تراجعا لبعض الأصناف واستقرار أصناف أخرى، وذلك في الأسواق المختلفة.

سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت بالمحافظات

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت بالمحافظات شهدت تداولا جيدا للبيض الأحمر، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 106جنيهات

- سعر كرتونة البيض الأحمر 108جنيهات

- سعر كرتونة البيض البلدي 111 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم السبت بالمحافظات

كما أوضح أن أسعار الكتاكيت بالمحافظات اليوم السبت، جاءت كالتالي:

- سعر الكتكوت الأبيض بين 24 و26 جنيها

- سعر الكتكوت ساسو بين 15:50 و16:25جنيه

- سعر الكتكوت البلدي 7 جنيهات

- سعر كتكوت روزي 8.25 جنيه.