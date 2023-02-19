سعر كرتونة البيض والكتاكيت في المحافظات اليوم

شهدت سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت والأسماك بالمحافظات، استقرارا في بعضها، كما سجلت أسعار الكتاكيت تراجعا طفيفا لليوم الثاني على التوالي.

سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت بالمحافظات

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت بالمحافظات سجلت التالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 107 جنيهات

- سعر كرتونة البيض الأحمر 108 جنيهات

- سعر كرتونة البيض البلدي 112جنيها

- سعر الكتكوت الأبيض بين 23.50 حتى 26 جنيها

- سعر الكتكوت ساسو بين 15 و16 جنيها

- سعر الكتكوت البلدي 6.75 جنيه

- سعر كتكوت روزي 8.25 جنيه.

سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا

كما سجلت أسعار السمك اليوم بمحافظات الدلتا تراجعا جيدا في بعض أنواعها سواء البحرية أو النيلية.

وكشف كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا جاء كالتالي:

- سعر السمك البلطي بين 40 و58 جنيها للكيلو كبير الحجم

- سعر أسماك البوري (الطوبار) 52 و69 جنيها للكيلو الحجم الكبير

- سعر أسماك الكابوريا 54 جنيها للكيلو

- سعر السمك البياض 62 جنيها للكيلو

- سعر السمك البوري بين 55 و72 جنيها للكيلو

- سعر السمك البليمي 46 جنيها للكيلو

- سعر سمك المبروك 34 جنيها للكيلو

- سعر القراميط البيضاء 27 جنيها للكيلو

- سعر القراميط ذات اللون الداكن 25 جنيها للكيلو

- سعر الجمبري الأحمر 96 جنيها للكيلو من الحجم الصغير

- سعر الجمبري 295 جنيها للكيلو من الحجم الكبير

- سعر كيلو اللوت 106جنيهات للكيلو

- سعر سمك موسى 98 جنيها للكيلو

- سعر سمك الدنيس 87 جنيها للكيلو

- سعر سمك الحبار 150جنيها للكيلو

- سعر السردين 60 جنيها للكيلو

- سعر الثعابين السمكية بين 150 و160جنيها للكيلو

- سعر سمك الوقار 170 جنيها للكيلو

- سعر السمك البربوني 75 جنيها للكيلو.