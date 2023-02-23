جبل سانت كاترين يسجل 6 درجات تحت الصفر.. و«الجو ربيع» في مدن جنوب سيناء

سجل جبل سانت كاترين فجر اليوم الخميس، درجة حرارة 6 تحت الصفر؛ إذ شهدت مدينة سانت كاترين انخفاضا في درجات الحرارة ليلة أمس، أسفرت عن تسجيل قمم الجبال بالمدينة درجات حرارة أقل من الصفر.

ومع اقتراب فصل الربيع، تكون الشمس محرقة في مدينة سانت كاترين نهارا، وتغيب الثلوج تماما عن القمم الجبلية بالكامل، وتختفي الغيوم، وتكون درجة الحرارة أفضل بالنهار، وتصل إلى 15 درجة.

حالة الطقس معتدلة

من جهته، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المناخ في جنوب سيناء تحسن بصورة كبيرة مع بداية هذا الأسبوع، موضحا أن حالة الطقس بصفة عامة معتدلة في كل المدن، وتراوحت درجات الحرارة بين 14 إلى 25 في النهار.

شمس سانت كاترين

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن الشمس ساطعة في مدينة الثلج سانت كاترين، والأجواء المناخية أصبحت جيدة مع اقتراب فصل الربيع الذي يعتبر من أفصل الفصول بالنسبة لمدينة سانت كاترين، لافتا إلى أن الشمس تشرق من الصباح حتى المساء.

ولفت «فودة» إلى أن موسم الربيع أصبح على الأبواب؛ إذ تزدهر الأعشاب والنباتات الطبية بالمدينة، وتظهر رائحة الزعتر وإكليل الجبل في المدينة.

وسجلت المدينة 2 درجة مئوية فجر اليوم الخميس، جبل موسي سجل 3 درجات تحت الصفر، أما جبل سانت كاترين أعلى القمم الجبلية فقد سجل 6 درجات مئوية تحت الصفر، وسرعة الرياح 2 كيلو متر، ونسبة الرطوبة 37%.

شرم الشيخ 25 درجة مئوية

وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة، ففي الصباح بلغت 16 درجة، وتصل في منتصف اليوم إلى 22.

أما مدينة دهب فسجلت 16 درجة حرارة، وطور سيناء 11 درجة، ومدينة نويبع 13، وطابا 13 درجة، ورأس سدر 12 درجة، وتراوحت نسبة الرطوبة بين 15 إلى 40%.