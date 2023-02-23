إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

شهد الطريق الزراعي أسيوط - سوهاج بناحية قرية إقصاص دائرة مركز المراغة شمال سوهاج وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة «ميكروباص وتوك توك»، نتج عن التصادم إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، ونُقل المصابون إلى المستشفى الجامعي؛ لتلقي العلاج.

إخطار الأجهزة الأمنية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أسيوط - سوهاج، بين سيارة ميكروباص ومركبة «توك توك»، ووجود إصابات، ورُفع آثار الحادث، وأعيدت حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا، ونُقل المصابون إلى المستشفى سوهاج الجامعي.

وتبين أنّه في أثناء مرور سيارة ميكروباص من على الطريق الزراعي أسيوط - سوهاج، ناحية قرية إقصاص دائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج اعترض طريق السيارة مركبة «توك توك» ما أسفر عن التصادم، وإصابة كل«أ. ع. ا» 15 عاما بكسر بالقدمين والزراع الأيمن، وإصابة «ع.ع.م» 28 عاما، بكسر مضاعف في الساق اليسرى، وإصابة «ع.أ.ح» 45 عاما بكسر في القدمين، وإصابة «أ.ع.أ» 12 عاما، بكسر في القدم اليمنى، وإصابة «م.ع.أ»، 11 عاما، بجروح في الوجه والقدمين، وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، ونقل المصابون إلى المستشفى سوهاج الجامعيي لتلقى العلاج اللازم، واتخذت الإجراءات اللازمة لبدء التحقيق.