التصريح بدفن جثتين وتقديم العلاج لـ11 مصابا في حادث تصادم بالفيوم

صرّحت الجهات المختصة بمحافظة الفيوم، بتسليم جثماني كل من فرج عبد الجواد سعيد عبد الجواد، 54 سنة، وعزت أحمد خليفة أحمد، 19 سنة، إلى ذويهما، لتشييعهما إلى مثواهما الأخير بمقابر أسرتيهما بمسقط رأسيهما بقرية المسيد الأبيض بدائرة مركز إهناسيا، بمحافظة بني سويف.

ولقي شخصان مصرعهما، ظهر اليوم الاثنين، في حادث تصادم مروّع بين 3 سيارات على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي بين محافظتي الفيوم وبني سويف.

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين

تعود تفاصيل الواقعة إلى مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح وكدمات وكسور متفرقة متفرقة بالجسم، وذلك في حادث تصادم وقع بين عدة سيارات على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قرب مدخل قرية أبو صير بين محافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين.

حادث تصادم مروّع

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم مروّع بين عدة سيارات على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة.

وجرى نقل جثتي المتوفين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم الجثامين لأسرتي المتوفين فور الانتهاء من تصاريح الدفن، وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، لتشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر أسرتيهما.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، لتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، ونقل السيارات المتصادمة إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية، وحُرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.