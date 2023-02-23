«حياة كريمة» تفحص أوراق المتقدمين للتطوع لتوزيعهم على المحافظات

تواصل مؤسسة حياة كريمة استقبال المتطوعين من جميع أنحاء الجمهورية، للانضمام إلى مبادراتها المختلفة داخل المحافظات، حيث تقدم عدد كبير من الشباب الراغبين في التطوع خلال الأيام الماضية.

ونشرت مؤسسة حياة كريمة صورا للشباب المتقدمين للتطوع في المبادرات من جميع أنحاء الجمهورية وتستقبلهم فروع «حياة كريمة»، إذ يتم فحص جميع أوراق المتقدمين حاليا على حسب خبرات وتخصصات ومجال عمل المتقدمين للتطوع.

المتطوعون لـ«حياة كريمة»

وبناءً على خبرات وتخصصات المتقدمين للتطوع، يتم توزيعهم على فعاليات ومبادرات مؤسسة حياة كريمة المختلفة، بحيث يضاف لقدرات المؤسسة وفريق العمل الميداني داخل المحافظة خبرات جديدة، وهو ما ينعكس على المتطوع ويخدمه، وكذلك المواطن متلقي الخدمة.

وعن طريقة التقدم للتطوع في فريق حياة كريمة، أوضحت المؤسسة في منشورها على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» قائلة: «لو حابب تنضم لفريق تطوع حياة كريمة.. ممكن توصلنا من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة أو من خلال مقرات المؤسسة المنتشرة في أنحاء الجمهورية».

وتستهدف مؤسسة حياة كريمة تدشين المبادرات المختلفة داخل المحافظات والقرى النائية التي تعاني ضعف الخدمات، والمشروعات الخدمية والتنموية، للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي.