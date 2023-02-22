حديث مفتوح حول خدمات «حياة كريمة» استعدادا للمرحلة الثانية بسوهاج

نفذت مؤسسة «حياة كريمة» فى المرحلة الأولى مشروعات غير مسبوقة فى 7 مراكز بشتى القطاعات، منها الصحة والتعليم والطرق والكبارى، وإنشاء المجمعات الخدمية، كما أعلنت المؤسسة عن انطلاق المرحلة الثانية بمركزى «طهطا وأخميم»، وتستهدف 44 قرية و184 نجعاً وتابعاً، وعلى إثر ذلك أقامت مؤسسة «حياة كريمة» حوارات مجتمعية فى العديد من قرى المرحلة الثانية بمركزى «أخميم وطهطا»؛ لمعرفة مدى احتياجات المواطنين من مشروعات وخدمات.

وجاءت أبرز الحوارات المجتمعية فى قرية الكولا بمركز أخميم، شرق سوهاج، وسط حضور كبير من المواطنين، وذلك من أجل الاستماع لمقترحات وآراء الأهالى حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى وذلك فى إطار الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» فى مركزى أخميم وطهطا، شرق المحافظة.

وشارك فى الحضور مدير مكتب مؤسسة «حياة كريمة»، ومنسق عام المؤسسة فى المحافظة، ومنسق وحدة «حياة كريمة» بديوان عام المحافظة، وجمع كبير من مشايخ وعمد ورموز العائلات وقاطنى وأهالى قرى مدينة أخميم.

واستهدف الحوار معرفة مطالب ومشاركة الأهالى فى احتياجاتهم والتعرف على مقترحاتهم وآرائهم حول مشروعات «حياة كريمة» فى الكولا بأخميم، وهذه اللقاءات سيتم عقدها بمختلف قرى المرحلة الثانية بمركزى أخميم وطهطا؛ لتعزيز روح الانتماء لدى الأسر، وتأكيد انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجاً ومدى حرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة والمساواة الاجتماعية.

وقال خالد جمال، موظف، يقيم بناحية الكولا بمركز أخميم، إن الحوار المجتمعى الذى تمت إقامته فى قريتنا أسعدنا سعادة بالغة، حيث قمنا بالمطالبة بكل ما نحتاجه من مشروعات وخدمات: «قلنا اللى إحنا عايزينه وواثقين إنه هيتنفذ زى ما حصل فى المرحلة الأولى».

ويضيف على محمد، مزارع، يقيم بدائرة المركز، أننا استعرضنا، عبر الحوار المجتمعى، كل ما نحتاجه من إنشاء وتطوير مدارس ورصف وتمهيد الطرق وتجديد أسلاك الإنترنت، وتوصيل الغاز الطبيعى، وتطوير ملاعب مراكز الشباب.

وأوضح سيد كمال، طالب جامعى، يقيم بدائرة مركز أخميم، أن مواطنى قريتى الأحايوة والديبات والقرى المجاورة عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بدخول قراهم ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وهو ما يوضح مدى اهتمام القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى بنا وشعوره بمعاناتنا التى عشنا فيها لسنوات طوال.