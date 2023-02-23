وزير التعليم يجري جولة تفقدية بعدد من مدارس الشرقية اليوم

يجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية بمحافظة الشرقية، اليوم، لعدد من مدارس المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التربية والتعليم لسير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

تفقد أكاديمية السويدي للتعليم

وتتضمن الزيارة تفقد أكاديمية السويدي للتعليم والتدريب المزدوج، ومدرسة اللغات الرسمية بالمجاورة السادسة، كما يتفقد الوزير أيضًا مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن يختتم الدكتور رضا حجازي زيارته بعقد اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.