رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير التعليم يجري جولة تفقدية بعدد من مدارس الشرقية اليوم

كتب:

أميرة فكري
10:02 ص | الخميس 23 فبراير 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية بمحافظة الشرقية، اليوم، لعدد من مدارس المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التربية والتعليم لسير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

تفقد أكاديمية السويدي للتعليم 

وتتضمن الزيارة تفقد أكاديمية السويدي للتعليم والتدريب المزدوج، ومدرسة اللغات الرسمية بالمجاورة السادسة، كما يتفقد الوزير أيضًا مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن يختتم الدكتور رضا حجازي زيارته بعقد اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة. 

اقرأ المزيد:

وزير التعليم لـ«الوطن»: لن نعقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2023

«التعليم» تكشف موضوعات المشروعات البحثية لصفوف النقل التيرم الثاني 2023

«التعليم» تعلن تفاصيل تطبيق منظومة القيم بالمدارس.. أنشطة ومسابقات وأبحاث

بالأرقام.. «معلومات الوزراء» يرصد ملامح مستقبل التعليم محلياً وعالمياً
بقلم أميرة فكري