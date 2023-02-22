وزير التعليم لـ«الوطن»: لن نعقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم، إنه لن يتم عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أنه سيتم توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أول الأسبوع المقبل.

إتاحة نموذج استرشادي واحد لكل مادة

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم إتاحة نموذج استرشادي واحد لكل مادة للثانوية العامة على الموقع الرسمي للوزارة، حتى يتعرف الطلاب على شكل وأسلوب الامتحان فقط.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وبالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، أكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عقد الامتحانات الشهرية في شهري مارس وأبريل ورقياً، فيما سيتم عقدها في نهاية العام إلكترونيا للطلاب الذين تسلموا «التابلت» وورقيًا.

تفاصيل الامتحانات الشهرية

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت تفاصيل الامتحانات الشهرية لشهري مارس وأبريل لصفوف النقل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي2022/2023 وهي كالتالي:

- عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة .

- الاختبارات الشهرية لشهري مارس وأن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

- النزول بالحد الأدنى لمجموعات الدعم المدرسي لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.