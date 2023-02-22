«التعليم» تكشف موضوعات المشروعات البحثية لصفوف النقل التيرم الثاني 2023

أعلنت عدد من الإدارات التعليمية، المشروعات البحثية الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الدراسي الحالي 2022/2023، طبقا للقرار الوزاري رقم 168 بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني

وحددت الإدارات التعليمية، المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني للمراحل الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، مؤكدة اختيار أحد المشروعات لتنفيذها.

المشروعات البحثية المرحلة الابتدائية

- المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث البيئة.

- جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك ( المياة - الكهرباء ).

- دور المدرسة في تنمية وعى الطلاب بالتغيرات المناخية.

- مخاطر الألعاب الالكترونية.

- اختيار احد المشروعات القومية وتحدث عنها في ظل الجمهورية الجديدة.

المشروعات البحثية المرحلة الإعدادية

- المبادرات الرئاسية التحضر للأخضر ودورها في التوعية بمشكلات البيئة.

- المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري وتأثيرها على التنمية.

- أهم الإنجازات في مجال الطاقة (طاقة الرياح الطاقة الشمسية).

- حقل ظهر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- التغيرات المناخية وتأثيرها على (الزراعة والمياة والصحة).

المشروعات البحثية المرحلة الثانوية

- المثلث الذهبي في صعيد مصر وأهميتة في تنمية الصعيد.

- دور التكنولوجيا واثرها في الصراع الفكري في ظل العولمة.

- المشروعات القومية وتأثيرها على تنشيط السياحة.

- المشروعات القومية وانعكاستها على معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي.

- التحديات والإجراءات للحد من تغير المناخ.