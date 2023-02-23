ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس من حياة تحية كاريوكا وسر حبها لرشدي أباظة

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي الكثير من تفاصيل حياة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا خالة والدتها، وقالت في اتصال هاتفي مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة CBC، إنها عاصرت حياة تحية كاريوكا وتعلمت منها الكثير.

وقالت خلال اتصالها الهاتفي: «كانت متعاطفة جداً مع أي حد غلبان أو مظلوم وكانت تحرص إنها تجيب حقه بكل قوة عندها، هي شخصية طيبة جداً وكان عندها استسلام غريب لكل حاجة، تحية كاريوكا كانت كوكتيل مختلف فهي كانت متدينة بدرجة مرعبة كانت شديدة القرب لربنا بجانب إنها كانت تتحدث لغات مختلفة، وكانت بتسافر العمرة وتفضل هناك في السعودية حتى موسم الحج».

حياة تحية كاريوكا

عن كواليس حياة تحية كاريوكا، قالت أميرة مختار: «سليمان نجيب كان له دوراً كبيرًا في حياتها وحرص على إنها تكمل المسيرة خاصة في التعليم، وفي غرفة تحية كارويكا كانت هناك صور للكعبة والفنان سليمان نجيب والملكة فريدة لأنها كانت صديقتها».

قائمة ممنوعات في حياة تحية كاريوكا

كما كشفت عن مجموعة من الممنوعات التي حرصت الفنانة الكبيرة أن تعلمها لكل أسرتها، كان من ضمن توجيهاتها ممنوع أكل اللبان، أو وضع قدم على الأخرى أثناء الجلوس، والنظر إلى الأرض عند الحديث.

بسؤالها عن من هو الحب الحقيقي في حياة تحية كاريوكا، قالت أميرة مختار، الميزة في تحية كاريوكا أنها كانت تتكلم عن كل زوج بحب وبتسلط الضوء على إيجابيته وعمرها ما كشفت مين هو حبها الحقيقي.

وردت على سؤال هل رشدي أباظة هو حب تحية كاريوكا الحقيقي؟، قائلة: «ما أقدرش أقول لأنها عمرها ما قالت الحب الحقيقي أوالحب الكبير لكن طول عمرها بتقول رشدي أباظة كان مختلف».