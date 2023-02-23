أفضل جاكيت جلد شتوي لعام 2023.. القصير الملون يناسب السيدات

يتناسب الجاكيت الجلد مع الأجواء الباردة في فصل الشتاء، ويكون الأفضل، لا سيما مع هطول الأمطار، خاصة أنه لا يتشرب الماء بسهولة، ويناسب السيدات والرجال، ويضفى إطلالة أنيقة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك، فضلا عن تدفئته الجسم.

جاكيت جلد للسيدات والرجال

يتنوع الجاكيت الجلد للسيدات والرجال، لشتاء عام 2023 ما بين السادة المغلق والقصير بسوستة والجاكيت الهارلي الأسود وهو جلد طبيعي 100% ويناسب قائدي الدراجات النارية، والجاكيت الجلد للرجال Generic الملون والمنقوش، بالإضافة إلى الجلد المبطن بفرو من الداخل، والجاكيت البامب المنفوخ بجيوب وسوستة، وجاكيت هودي رجالي مبطن فرو ذهبي، وأسعارها تتراوح ما بين أقل من 500 إلى 2000 جنيه، حسب الخامة والموديل والعلامة التجارية، المعروضة بأحد المتاجر الإلكترونية.

جاكيت جلد للنساء متنوع بين الطبيعي والمبطن

أما الجواكيت الجلد النسائية، فيوجد منها جاكيت جلد شمواه بجيوب جلد، والجاكيت الجلد بسوستة مع جيوب أمامية ألوان، وخامة جلد ناعم، وجاكيت جلد هوديني والجلد طبيعي والجلد المبطن، بالإضافة إلى الجواكيت الجلد الصناعي بسحاب، وتبدأ أسعارها من أقل من 400 جنيه إلى 1099 جنيها، في ظل تخفيضات نهاية الموسم، وفقا لما هو موضوع بالمتاجر الإلكترونية المخصصة للتسوق.

جاكيت جلد نسائي قصير

يعد الجاكيت الجلد القصير من الجواكيت المميزة وتتماشى مع الجسم الرشيق، ويوجد بعدة ألوان و«الجملي» من الألوان المميزة التي تتناسب مع الكثير من ملابس السيدات، كما أن الجاكيت الجلد متوسط الطول يناسب المحجبات ولونه الأسود يجعله عمليا للغاية ويتماشى بشكل كبير مع الإطلالة الكاجول أو الكلاسيك.

جاكيت جلد نسائي طويل

يوجد عدة أنواع من الجاكيت الجلد النسائي الطويل، ويتميز بأنه عملي وترتديه السيدات فوق الملابس سواء على بنطال جينز أو قماش للشعور بمزيد من الدفء، كما يتناسب الجاكيت متوسط الطول معهن، ويناسب المحجبات أكثر، واللون الأسود منه عملي جدًا ويتماشى من الملابس الكاجوال أو الكلاسيك، بحسب ما ذكره خبراء الأزياء في برنامج «في إيد أمينة».

جاكيت جلد نسائي شتوي

الجاكيت الجلد أحمر اللون أكثر جاذبية ويناسب السيدات ويزيد من أناقتهن، وهو من أكثر الإطلالات جراءة وأكثر أنوثة وجاذبية، كما يتناسب مع السيدات الجاكيت الجلد الأسود اللامع ويتماشى مع المناسبات الليلية، ويحرص مصمموا الجواكيت الجلد على أن تكون تصميم تناسب سنوات طويلة لا تتغير موضة كون الجواكيت الجلد تعيش لسنوات طويلة لا سيما إذا كان جلد طبيعي.

جاكيت جلد صناعي

يختلف الجلد الصناعي عن الطبيعي من حيث الخامة، وغاليا ما يكون الصناعي لامع وأقل جودة من الجلد الطبيعي، ويوجد بتصميمات عدية في المحلات، ويوجد منها الجواكيت المقاومة للماء.

جاكيت جلد طبيعي

يتميز الجاكيت الجلد الطبيعي بخامته القوية التي تعيش لسنوات، فضلاً عن تصميماته الكلاكيسية، وتكون أسعاره مرتفعة نسبيا عن الجواكيت الجلد الصناعي، ويمكن تميز الجلد الطبيعي عن الصناعي من خلال ملمسه، فالطبيعي ليس أملس وهو أقرب للتجاعيد الخفيفة، والجلد الطبيعي مصنوع من جلود الحيوانات بينما الصناعي فهو من البلاستيك.

تنظيف وتخزين الجاكيت الجلد

وفيما يتعلق بتنظيف وتخزين الجاكيت الجلد، نصحت نورا جمال، مصممة أزياء خلال حديثها في أحد البرامج التلفزيونية، بعدم غسله بالماء لكونه عدو الجلد، نظرا لأن الجلد مادة طبيعة بها مسام يعمل الماء على زيادة اتساعها، فيجف ويتقشر، لافتة إلى أنه قبل تخزين الجواكيت لا بد من ترطيبها بمزيج من زيت زيتون وزيت جوز هند، وإضافة زيوت عطرية حسب الرغبة، ووضعها في اسبراي لرشها على الجواكيت وترك لمدة 45 دقيقة ثم مسحه بالقطن وتركه حتي يجف.

ويمكن استخدام المنظفات مثل البلسم المُخصص لترطيب الجلود والإسفنج ومناديل تنظيف الجلد، حيث يغمر الأسفنج في الماء والمنظفات، وتمريرها على الجاكيت الجلدية برفق وتنشيفه من الماء، ليجف، واستخدام البلسم المخصص لترطيب الجلود مع الحرص على عدم تعرضها لحرارة مباشرة، وعند تخزينه في الشتاء يفضل وضعه في كفر.