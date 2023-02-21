«أماني» تروي قصة أول خط إنتاج ملابس سيناوية.. «بنصدر للخارج»

وصفت مصصمة الأزياء السيناوية أماني غريب، المرأة السيناوية بـ«النقاط المضيئة» في سيناء، وأنها صابرة ومتحملة، ولها جهود مميزة في التنمية.

المرأة السيناوية بـ100 راجل

وقالت خلال لقائها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، إن الظروف التي مرت بها سيناء جعلت المرأة السيناوية بـ100 رجل.

كما تحدثت أماني غريب عن بدايتها في إنتاج الملابس السيناوية، موضحة أنها تخرجت في كلية العلوم الزراعية البيئة قسم الاقتصاد والتنمية الريفية، وعملت في مركز إرشاد زراعي، ثم اتجهت عام 2004 للمجتمع المدني، وأسست جمعية أهلية هي وأصدقائها لتأهيل وتمكين الشباب.

قيمة التراث السيناوي

وأشارت أنهم اتجهوا للتدريب التكنولوجي والتدريب التحويلي وكل ما يخص الشباب والمرأة، لافتة أن كل مشروعاتهم للمرأة كانت مشروعات خيرية، ومن ضمنها مشروع أرانب وأغنام وماكينات خياطة في منطقة مجرى السيل، مشددة على أنهم لم يدركوا وقتها قيمة التراث السيناوي.

ولفتت إلى أنه عام 2010 تعرضت المشروعات للضرر بسبب السيول، واتجهوا للبحث عن حل لمشكلات النساء السيناويات باستخدام مناهج البحث العلمي، وتوصلوا لتقديم مشروعات تفصيل منتجات يدوية بدائية سيناوية بالتطريز السيناوي، وقدموا منتجات مثل بعض العلب والملابس السيناوية، وبالفعل تلقوا طلبات توريد لهذه المنتجات وكانت هذه هي بداية المشروع.

وأشارت أنهم بدأوا المشروع بمشاركة 16 سيدة، كما تعاونوا مع 89 امرأة تجيد التطريز السيناوي، ووصلوا حاليًا لـ550 سيدة، كما يقومون حاليا بالتصدير للخارج.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن الإعلامية سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.