أسعار ملابس الأوكازيون الشتوي 2023 في الإسكندرية.. تبدأ من 125 جنيها

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فعاليات التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون» من 6 فبراير الماضي وتستمر لمدة شهر، وتمثل تخفيضات على السلع المختلفة منها الملابس، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار ملابس الأوكازيون الشتوي 2023.

وقدم ناصر السيد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية في الإسكندرية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أسعار ملابس الأوكازيون الشتوي 2023، عن فئة السيدات، إذ يبدأ الجاكت الحريمي من 250 إلى 500 جنيه، والجاكت القماش والصوف يبدأ من 400 إلى 600 جنيه، والبنطال القماش من 150 لـ250 جنيهًا، والبنطال الجينز من 150 إلى 300 جنيه، والجيب من 150 إلى 200 جنيه، والبلوزات من 125 إلى 250 جنيهًا، والعباءة من 300 إلى 500 جنيه، والتريكو من 125 إلى 300 جنيه.

أسعار ملابس الأوكازيون الشتوي 2023

واستعرض محمد مسعد، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بالغرفة التجاربة في الإسكندرية، أسعار ملابس الأوكازيون الشتوي 2023 عن فئة الأطفال المتوسط أعمارهم من 5 إلى 12 سنة، إذ يتراوح سعر البنطال الجينز بين 150 و200 جنيه، والسويت شيرت، بين 200 و250 جنيهًا، والجاكت بين 300 و450 جنيهًا، والبلوفرات بين 225 و300 جنيه، والملابس المنزلية والقمصان بين 175 و250 جينهًا، والملابس المنزلية بين 230 و325 جنيهًا.

أسعار ملابس الرجال

وقدم محمد علي، عضو الجمعية العمومية بشعبة الملابس في الإسكندرية، أسعار ملابس الأوكازيون الشتوي 2023 عن فئة الرجال، إذ تبدأ أسعار الجواكت من 300 إلى 500 جنيه، والبناطيل الجينز من 200 إلى 300 جنيه، ويبلغ سعر البنطال الجفاردين 250 جنيهًا، والبالطو 550 جنيهًا، والسويت شيرت 200 جنيه والبلوفر 300 جنيه، والقمصان الصوف 280 جنيهًا.