موعد مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني 2022-2023، يوم السبت 29 أكتوبر 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

استعدادات برشلونة لمواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، لمواجهة فريق فالنسيا بقيادة المدرب الإيطالي جنارو إيفان غاتوزو، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الاسباني لكرة القدم موسم 2022- 2023.

ترتيب نادي برشلونة بالدوري الإسباني قبل مواجهة فالنسيا

يدخل نادي برشلونة اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، استطاع الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراة، والهزيمة في المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد متصدري الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني وملعب اللقاء

وتذاع مباراة برشلونة وفالنسيا من خلال مجموعة قنوات «بي إن سبورتس»، بعدما حصلت على الحقوق الحصرية لإذاعة الدوري الإسباني، وتقام المبارة على ملعب نادي برشلونة «الكامب نو».

ترتيب نادي فالنسيا بالدوري الإسباني

يحتل نادي فالنسيا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، استطاع الفوز في أربع مباريات، والتعادل في ثلاث مباريات، والهزيمة في أربع مباريات.

برشلونة يسعي لمواصلة انتصاراته وتخطي هزيمة بايرن ميونخ

ويسعي نادي برشلونة خلال اللقاء إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني لحصد البطولة بعدما فاز بها ريال مدريد خلال الموسم السابق، وتخطي الهزيمة أمام نادي بايرن ميونخ بثلاثية مقابل لاشئ، والهبوط من المنافسة على دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي.

فالنسيا يسعى لمفاجئة برشلونة وتحقيق الفوز

ويطمح نادي فالنسيا خلال المباراة بتحقيق الفوزعلى برشلونة لحصد الثلاث نقاط وتعويض هزيمته في المباراة السابقة أمام نادي مايوركا بثنائية مقابل هدف، ولتحسين ترتيبه في جدول الدوري الإسباني خاصة أنه يحتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة.