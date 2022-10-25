موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد فريق برشلونة بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، لمواجهة فريق بايرن ميونخ بقيادة المدرب الألماني يوليان ناغلسمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022 – 2023.

ترتيب الفريقين بمجموعة دوري الأبطال

ويدخل نادي برشلونة أمام بايرن ميونخ المباراة، وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث خاض الفريق 4 مباريات استطاع الفوز في مباراة والتعادل في مباراة وتلقي الهزيمة خلال مباراتين.

فيما يحتل نادي بايرن ميونخ صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات خاضها الفريق، بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في الأربع مباريات، بعد تقديم أداء قوي خلال المباريات التي خاضها.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

وتقام مباراة برشلونة وبايرن ميونخ ، بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، غداً الأربعاء 26 أكتوبر 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

وتنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ ، بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورت» بعدما حصلت على الحقوق الحصرية لإذاعة البطولة، وتقام المباراة على ملعب نادي برشلونة «الكامب نو».

مواجهة حاسمة لبرشلونة في الصعود إلى الدور القادم بدوري الأبطال

ويسعي نادي برشلونة خلال اللقاء إلى تحقيق الفوز على نادي بايرين ميونخ ، وانتظار نتيجة مباراة نادي انتر ميلان الإيطالي، بعد تأزم موقفه في المجموعة والصعود لأدوار خروج المغلوب، واحتمالية الخروج من البطولة والهبوط إلى الدوري الأوروبي.

وجاء ترتيب المجموعة باحتلال نادي بايرن ميونخ صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، والمركز الثاني نادي انتر ميلان برصيد 7 نقاط، والمركز الثالث نادي برشلونة برصيد 4 نقاط، والمركز الرابع والأخير نادي فيكتوريا بلزن دون نقاط.