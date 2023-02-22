خطيب بـ«الأوقاف»: شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله

هنأ الدكتور محمود ضاحي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر شعبان المعظم، موضحًا أن حكمة الله اقتضت أن يفضل بعض الأيام، وكذلك الشهور وكذلك الليالي، فشهر شعبان شهر معظم له أفضلية عن الله، واهتم به الرسول والصحابة والسلف والتابعيين من بعد النبي الكريم.

صوم شهر شعبان

وأضاف «ضاحي» في حوار على شاشة القناة الثانية المصرية، أن النبي الكريم كان يكثر الصيام بشهر شعبان، وعندما سُئل عن السبب قال أن هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وفيه ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وهنا بين النبي الكريم خصوصية شهر شعبان، كونه فيه ترفع فيه الأعمال إلى الله، لذا على الإنسان أن يهتم بهذا الشهر.

فضل شهر شعبان

وتابع الخطيب بوزارة الأوقاف، أنه كما أشار الرسول الكريم يوجد بعض الناس تغفل عن أهمية شهر شعبان ويهتمون أكثر بشهر رجب كونه من الأشهر الحرم، لذلك ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناس يصومون شهر رجب ولا يصومون شعبان، فقال الرسول وأين هم من شعبان؟

صوم شعبان هو حرص على طاعة الله خلال رفع الأعمال

وأكمل: أن كل إنسان له أجل معلوم لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولذلك يجب على كل فرد أن ينظر أي عمل يتمنى أن يرفع فيه لله عز وجل، والحرص على أن يكون الفرد على طاعة الله عز وجل، فالرسول الكريم بين لنا أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، فأن كتب الله تعالى قضاء عمر الإنسان بشعبان سيكون بطاعة الصوم.