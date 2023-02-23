فرنسا تترقب إضرابا عاما للعمال في مارس.. ومراسل قناة القاهرة الإخبارية يكشف السبب

قال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من مارسيليا، إنّ الشارع الفرنسي سيشهد مزيدًا من الإضرابات والاحتقان خلال الفترة المقبلة، حيث دعت الفيدراليات العمالية إلى إضراب عام في 7 و8 مارس المقبل احتجاجًا على قانون إصلاح نظام التقاعد.

وأضاف «شقير»، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أنّ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإحدى المناطق الشعبية وتفقد سوق العمل الكبير بها، مهمة للتقارب مع العمال، قالت عنها الصحف الفرنسية إنّ «ماكرون هبط إلى أرض المعركة».

تحقيق أقل نسبة في البطالة لمده 40 عامًا

وأشار إلى أنّه من خلال الزيارة، استطاع التحدث مع العاملين وقال لهم: «يجب أن يعمل الفرنسيون لمدة أطول لإنقاذ الاقتصاد، وتم تحقيق أقل نسبة في البطالة لمده 40 عامًا وإنّه يتفهم أمور البعض، لكن يجب أن نتحرك في هذا الاتجاه».

العمل على تعديل قانون التقاعد الجديد

وأكد ماكرون للعاملين، أنّ مشروع قانون التقاعد الجديد سينتقل الأسبوع المقبل إلى مجلس الشيوخ، والعمل بالتعديل عليه ثم العودة إلى البرلمان الفرنسي لإجراء عملية التصويت عليه.