العد التنازلي لشهر رمضان 2023.. اعرف كم تبقى على الصيام؟

مع حلول شهر شعبان يبدأ العد التنازلي لشهر رمضان 2023 الذي تنتظره الأمة الإسلامية بأكملها للصيام وأداء الأعمال الخيرية والأجواء الخاصة التي تميز الشهر الكريم عن غيره.

وبخصوص العد التنازلي لشهر رمضان 2023، فإن موعد شهر الصيام هذا العام بناء على الحسابات الفلكية، يوافق يوم الخميس 23 مارس المقبل، في انتظار الرؤية الشرعية لدار الإفتاء المصرية.

العد التنازلي لشهر رمضان 2023

وجاء العد التنازلي لشهر رمضان 2023، بتحديد موعد رمضان بالتزامن مع تحديد غرة شهر شعبان لعام 1444، ومن المتوقع أن تكون آخر أيام رمضان هو الخميس 20 إبريل المقبل، ولكن تبقى الكملة النهائية للرؤية الشرعية للهلال، على أن يكون آخر أيام الشهر المبارك هو الأطول من حيث عدد ساعات الصيام بإجمالي 14 ساعة و54 دقيقة، ليبدأ بذلك العد التنازلي لشهر رمضان 2023، ويتبقى عليه 27 أو 28 يوما.

بدء العد التنازلي لشهر رمضان 2023

ويبدأ العد التنازلي لشهر رمضان 2023 مع تحديد موعد الشهر المبارك عن طريق الحسابات الفلكية بجانب الرؤية الشرعية، لاستطلاع الموعد النهائي لشهر الصيام، حيث تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان.