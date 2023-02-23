حنان مطاوع بـ«وجهين» في رمضان 2023.. أحدهما تجربة 15 حلقة

تعيش الفنانة حنان مطاوع، حالة من النشاط الفني في موسم رمضان 2023؛ إذ تُشارك في عملين دفعة واحدة.

وتواصل حنان مطاوع تصوير أعمالها حاليًا، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ44، اليوم الخميس، كونها من مواليد 13 فبراير عام 1979.

وتُشارك حنان مطاوع، بمسلسلين في رمضان 2023، هما «سره الباتع» الذي يُعد أول تجربة إخراجية للمخرج خالد يوسف في عالم الدراما التليفزيونية بعد مسيرة طويلة في السينما.

مسلسل «سره الباتع» دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر عام 1798.

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، هالة صدقى أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، وعدد آخر من الفنانين المصريين والعرب.

كما تخوض حنان مطاوع، تجربة البطولة المطلقة للعام الثاني، من خلال مسلسل يحمل اسم «الأفعى»، ويُشاركها البطولة كلا من صلاح عبد الله، وسلوى خطاب، وآخرين، وهو مكون من 15 حلقة فقط.