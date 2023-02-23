5 قرارات حكومية بشأن الأسعار قبل شهر رمضان.. تعرف على التفاصيل

إجراءات وقرارات مهمة، أعلن عنها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، «تمس» الحاجات الفعلية للمواطنين خاصة أزمة الأسعار، حيث وضع المجلس على مائدته سُبل مهمة لمواجهة تلك الأزمات وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين، تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي.

تفاصيل أبرز 5 قرارات حكومية قبل رمضان بشأن الأسعار

- تخصيص 341 معرضاً في سلسلة معارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع الرئيسية.

- العمل على تغطية كافة الأزمات في بعض السلع الغذائية، والتحرك في إطار ما يساعد ويعمل على تحجيم ارتفاع الأسعار في الأسواق.

- ضخ المزيد من السلع الغذائية في السوق المحلية أو حتى الاستيراد لفترة مؤقتة لبعض السلع خاصة الدواجن.

- العمل على ضمان توافر السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطن المصري.

- مراجعة ومتابعة كل الأسعار بشكل يومي.

سيناريوهات شكل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة

وفي سياق متصل، تم تكليف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بأن يضع تصورا متكاملا لسيناريوهات مختلفة لشكل الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، ووفقا للمعطيات الآتية:

- الأخذ في الاعتبار أن كل التكهنات للأزمة العالمية الروسية - الأوكرانية، من الوارد أن تستمر لأكثر من ستنين.

- وضع سيناريوهات واضحة جدا للاقتصاد المصري، يمكن في ظلها التحرك خلال الفترة المقبلة.

- الاستعانة بعدد كبير من الخبراء المعنيين من خارج الإطار الحكومي.

- يشارك في وضعها أكثر من 350 خبيرا، سواء محليا أو دولياَ.

- مناقشة سبل تحرك الدولة المصرية إذا ما استمرت هذه الأزمة العالمية خلال الفترة القادمة.