«الأوقاف» تعلن أسماء كبار قُرَّاء صلاة التراويح في رمضان بمسجد السيدة نفيسة

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء القراء الذين يحيون ليالي شهر رمضان المبارك 1444 خاصة أداء صلاة التراويح في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، كما أعلنت عن تنظيم ملتقى الفكر الإسلامي في عدد من المساجد ومنها مسجد أحمد البدوي في طنطا.

صلاة التراويح في رمضان 1444

وقالت وزارة الأوقاف في بيان عنها: «إنه في إطار حرصها على مشاركة كبار القراء في إحياء شهر رمضان المبارك وبخاصة في صلاة التراويح، يسرنا أن نعلن عن مشاركة نخبة من كبار القراء في صلاة التراويح بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة ، وذلك على النحو التالي: القارئ الشيخ طه النعماني، الشيخ محمود الخشت، االشيخ أحمد تميم، الشيخ عبد الله عزب، الشيخ محمود الحسيني، الشيخ محمد علي الطاورطي، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك.

ملتقى الفكر الإسلامي

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف، تنظيم ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد أحمد البدوي التابع لمديرية أوقاف الغربية، خلال شهر رمضان 1444هـــ - 2023م، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين وفق الجدول التالي:

وقالت الوزارة إنه في إطار استعداد مديرية أوقاف الغربية للأنشطة الدعوية بشهر رمضان 1444هـ ، صرح الشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف الغربية، بأن المديرية قد انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني عام 1444هــ - 2023م الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد أحمد البدوي بطنطا محافظة الغربية.