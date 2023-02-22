وزير خارجية أوكرانيا: نريد إنهاء الأزمة مع روسيا أكثر من أي طرف آخر

أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عن رغبة بلاده في إنهاء التدخل الروسي في بلاده أكثر من أي طرف آخر في العالم.

الرغبة في إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال «كوليبا» في مقابلة خاصة مع قناة «فرنسا 24» الإخبارية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء إن «هدفنا يتمثل في إنهاء الأزمة، ونحاول تعبئة مواردنا من أجل هذا الأمر»"، مشيرا إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة وفرض عقوبات وأموال وتضامن.

وأضاف كوليبا أنه «حال عدم رغبة أي دولة في إرسال أسلحة إلى بلاده، فإنه بإمكانها الإعراب عن تضامنها السياسي مع أوكرانيا»، مشيرا إلى أن عملية تسليم الدبابات القتالية إلى أوكرانيا كانت على المسار الصحيح وأن الأمر لن يستغرق سوى أسابيع حتى تسليمها.

نظام الدفاع الجوي الأوكراني

وأشار إلى أن «الطائرات القتالية مهمة كجزء من نظام الدفاع الجوي من أجل إسقاط الصواريخ الروسية التي تهاجم البنية التحتية للطاقة وتتسبب في قتل المدنيين»، موضحا أنه «منذ شهر فبراير العام الماضي، كانت أوكرانيا في حاجة إلى الحصول على سبعة أنواع من الأسلحة حتى تكون قادرة على إيقاف روسيا وإخراجها من البلاد».