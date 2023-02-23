روسيا: واشنطن تستخدم أزمة أوكرانيا لتشتيت أعضاء «الدول الأمريكية» عن المشكلات

ذكرت السفارة الروسية في واشنطن أنّ الولايات المتحدة تستخدم مشكلة أوكرانيا؛ لتشتت بلدان منظمة الدول الأمريكية عن مشكلات الغرب المتراكمة.

واشنطن تعتزم صرف انتباه أعضاء منظمة الدول الأمريكية عن المشاكل الملحة

وأضافت السفارة الروسية، في بيان، اليوم: «يبدو واضحًا تمامًا، أنّ الولايات المتحدة تعتزم صرف انتباه أعضاء منظمة الدول الأمريكية عن المشاكل الملحّة، التي تراكمت في النصف الغربي من العالم».

وشددت على أنّه تمت مناقشة الأزمة الأوكرانية على منصة منظمة الدول الأمريكية، على الرغم من طلب بعض البلدان الأعضاء في هذه المنظمة الدولية، عدم إدراج «أزمة أمنية أوروبية لا تمس المنطقة الأمريكية» في جدول الأعمال.

تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة

وأشارت إلى أنّ الجانب الأمريكي يهمل ولا يولي الاهتمام لمخاوف أعضاء منظمة الدول الأمريكية بشأن تفشي نشاطات العصابات الإجرامية في هايتي، على الرغم من أن دول المنطقة أثارت مرارا موضوع تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة إلى هايتي.