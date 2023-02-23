انتهاء خدمات الاتصالات داخل 8 آلاف منزل بقرى حياة كريمة في الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنّ قرى المبادرة الرئيسية حياة كريمة بمركز زفتى التي تتم داخل 54 قرية، تشهد تطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة اتصالات فائقة السرعة بنظام كوابل الألياف الضوئية حتى منزل العميل.

وأضح المحافظ لـ«الوطن»، أنّه عقد اجتماعا مع مديري الشركة المصرية للاتصالات المهندس أحمد النحراوي مدير عام منطقة الغربية الأولى، والمهندس فتح الله أبو خطوة مدير عام منطقة الغربية الثانية، والمهندس حازم الديب مدير إدارة الدعم الفني للمصرية للاتصالات، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالرقمنة والتحول الرقمي.

وأشار المحافظ إلى أنّ المهندس حازم الديب مدير إدارة الدعم الفني للمصرية للاتصالات، أكد له أنه تم نهو الأعمال المدنية بعدد 30 قرية من قرى مبادرة حياة كريمة وتوصيل وتفعيل خدمات الاتصالات لعدد 8600 منزل حتى الآن، وأنّه طالب بضرورة تكثيف الأعمال داخل كافة القرى بشكل متوازي لزيادة معدلات الإنجاز والانتهاء من باقي المشروعات.

آليات تطوير البنية التحتية

كما تضمن الاجتماع الوقوف على مدى تقدم المشروعات القومية للاتصالات بالمحافظة، وآليات تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة للمواطن في إطار رقمنة الدولة، وبما يواكب التقدم التكنولوجي، ويقدم حلولا غير تقليدية وسرعات إنترنت فائقة، بأحدث نظم الاتصالات لكوابل الألياف الضوئية FTTH.

رقمنة الهيئات والمؤسسات بالمحافظة

كما ناقش المحافظ مع وفد الشركة نسب تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، الذي يستهدف رقمنة الهيئات والمؤسسات بالمحافظة، من خلال تدعيم مؤسسات الدولة بشبكة الألياف الضوئية لتقديم خدمات أسرع وأفضل للمواطنين، تعزيزا لمبدأ الشفافية ودعم المنظومة الرقابية، إذ أوضح المهندس فتح الله أبو خطوة والمهندس أحمد النحراوي، أنه تم تنفيذ وتوصيل 692 نقطة تحول رقمي حتى الآن من إجمالي 1527 نقطة.