مصرع شخص تحت عجلات قطار في بني سويف

لقى شخص مصرعه في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، بعد أن دهسه قطار في محطة السكة الحديد، ونقلت سيارة الإسعاف جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بوفاة شخص صدمه قطار في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا يفيد اصطدام قطار بشخص في محطة السكة الحديد بمحطة السكة الحديد في مدينة بني سويف، ولقى مصرعه في الحال.

ووجه مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

وبالانتقال والفحص تبين أنّ الشخص المتوفى يدعى «حمدي .م . ف»، مقيم قرية قاي في مركز إهناسيا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتم إيداع الجثة في مشرحة المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة، وتحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.