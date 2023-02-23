مصرع ستينية أسفل عجلات قطار في سوهاج.. عبرت من مكان غير مخصص

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بدفن ربة منزل بعدما لقيت مصرعها دهسًا أسفل عجلات أحد القطارات، في أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، فصطدم القطار ما أسفر عن مصرعها، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

مصرع ستينية أسفل عجلات قطار

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة جرجا، بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا، بإصطدام القطار روسي «أسوان – القاهرة» بـ«ف ح ا ا» 63 سنة، ربه منزل وتقيم دائرة مركز جرجا، حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، بناحية دائرة القسم، ما أدى إلى وفاتها.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

وجرى الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.