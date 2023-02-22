«حياة كريمة» تسمعكم.. قطار «الحوار المجتمعي» يجوب المحافظات

جاءت مبادرة حياة كريمة كواحدة من أهم المشروعات القومية التى لاقت قبولاً لم يكن يتوقعه أكثر المتفائلين حينما تم الإعلان عن إطلاق هذه المبادرة الرئاسية التى تستهدف الارتقاء بحياة أكثر من 60 مليون مصرى فى مختلف القرى والعزب والنجوع فى الريف المصرى الذى ظل لعقود يعانى التهميش والإهمال.

«المبادرة» تبتكر آليات للتواصل مع المواطنين وتعريفهم بالمشروعات ورصد مطالبهم ومقترحاتهم

وكما كانت نتائج المبادرة غير متوقعة، فإن مؤسسة حياة كريمة تواصل الإبداع فى أدواتها التى تستهدف ليس مجرد إنجاز مشروعات أو تقديم خدمات وإنما القيام بها فى أفضل صورة لأهالينا فى الريف، فابتدعت المؤسسة جلسات الحوار المجتمعى والمؤتمرات الجماهيرية، التى كما لو كانت قطاراً يجوب كل المحافظات، وهى أداة مهمة الهدف منها التعرّف على احتياجات المواطنين، خصوصا فى القرى المستهدَفة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، أو التعرّف على انطباعات الأهالى عن المشروعات المنفّذة بالفعل وتقييمها، فأصبحت منصة عملية واقعية للاستماع إلى المواطنين.

ويبدو أن تلك الأداة التى لم يكن يتوقعها كثير من المواطنين، أو لنكون أكثر دقة، لم يعتادوها، تأتى تناغماً مع الدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى.