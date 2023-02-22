«حياة كريمة» تسمعكم.. قطار «الحوار المجتمعي» يجوب المحافظات
كتب:
محمد حسن عامر
08:39 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
حياة كريمة
جاءت مبادرة حياة كريمة كواحدة من أهم المشروعات القومية التى لاقت قبولاً لم يكن يتوقعه أكثر المتفائلين حينما تم الإعلان عن إطلاق هذه المبادرة الرئاسية التى تستهدف الارتقاء بحياة أكثر من 60 مليون مصرى فى مختلف القرى والعزب والنجوع فى الريف المصرى الذى ظل لعقود يعانى التهميش والإهمال.
«المبادرة» تبتكر آليات للتواصل مع المواطنين وتعريفهم بالمشروعات ورصد مطالبهم ومقترحاتهم
وكما كانت نتائج المبادرة غير متوقعة، فإن مؤسسة حياة كريمة تواصل الإبداع فى أدواتها التى تستهدف ليس مجرد إنجاز مشروعات أو تقديم خدمات وإنما القيام بها فى أفضل صورة لأهالينا فى الريف، فابتدعت المؤسسة جلسات الحوار المجتمعى والمؤتمرات الجماهيرية، التى كما لو كانت قطاراً يجوب كل المحافظات، وهى أداة مهمة الهدف منها التعرّف على احتياجات المواطنين، خصوصا فى القرى المستهدَفة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، أو التعرّف على انطباعات الأهالى عن المشروعات المنفّذة بالفعل وتقييمها، فأصبحت منصة عملية واقعية للاستماع إلى المواطنين.
ويبدو أن تلك الأداة التى لم يكن يتوقعها كثير من المواطنين، أو لنكون أكثر دقة، لم يعتادوها، تأتى تناغماً مع الدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى.