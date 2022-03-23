غدا.. آخر موعد لقبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ غدًا الخميس آخر موعد لقبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه، فضلًا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مؤكّداً أنه لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

الراتب يصل لـ22 ألف جنيه

وأوضح وزير القوى العاملة أنَّه يشترط في المتقدمات من الممرضات (إناث فقط)، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلًا خبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

خبرة لا تقل عن 4 سنوات مع إجادة اللغة الإنجليزية

وأشار سعفان إلى أنَّ الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، في موعد غايته غدا الخميس، من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ1 ظهرًا، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، علي ترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري.

وأكّد أنَّ مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.