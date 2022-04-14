‎«المتحدة»: نحترم مهنة التمريض ونثمن دورها في منظومة الصحة

‎أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احترامها غير المحدود لمهنة التمريض، مثمنة دورها في المنظومة الصحية، مشيرة إلى إطلاقها مبادرة للاحتفاء بالأطباء وأطقم التمريض، أثناء الفترة العصيبة للوقاية من جائحة «كوفيد 19»، تحت شعار «مبادرة البالطو الأبيض»، لمؤازرة أطقم العمل في كل المستشفيات.

احترام المتحدة للأسرة المصرية

وشددت المتحدة في بيان لها قبل قليل، على أنها تحترم كل الضوابط لتقديم محتوى مناسب للأسرة المصرية، وفي إطار درامي اجتماعي وترفيهي على حد سواء.

14 عملا دراميا هذا العام

وتحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديم أعمال فنية مناسبة للأسرة المصرية، وتعرض هذا العام في السباق الدرامي 14 عمل درامي في رمضان 2022 أبرزها مسلسل الاختيار 3 ومسلسل ملف سري ومسلسل العائدون بمشاركة كوكبة كبيرة من الممثلين.