تعرف على المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي 2023 والدروس الملغاة

حدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات الاطلاع والتعليم الذاتي في جميع المواد للصف السادس الابتدائي، مشيرة إلى أن كل الأسئلة التي تندرج تحت الأجزاء الخاصة بالاطلاع لا يتم تضمينها في الامتحانات سواء الشهرية أو آخر العام.

مادة العلوم للصف السادس الابتدائي

- الوحدة الثانية «الطاقة الكهربية»: درس المصابيح الكهربية «تطبيقات حياتية، توصيل المصابيح الكهربية بالمنزل، تعرف طريقة توصيل المصابيح الكهربية بالمنزل»، وذلك من صفحة 30 حتى صفحة 31.

- الوحدة الثالثة «الكون»: درس «كسوف الشمس، خسوف القمر، كيف يتكون مخروط ظل وشبه ظل لجسم معتم، كيف يحدث الخسوف، لاحظ وصف واحسب»، صفحات 42، 46، 47.

اللغة الفرنسية للصف السادس الابتدائي

Unité 4: (Ma documentation) P. 62:65

Unité 5: (Ma documentation) P.76:79

Unité 4: (Ma documentation) P.80:83

مادة اللغة الإنجليزية

REVIEW FROM 31 TO 36

مادة الدراسات الاجتماعية

- الوحدة الأولى: البيئة الصحراوية «الدرس الرابع تنمية البيئة الصحراوية».

- الوحدة الثانية: البيئة الساحلية، الدرس الثالث «الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية» .

اللغة العربية

الدرس الثالث: أيام الطفولة «الشاعر التونسي- أبو القاسم الشابي»، من ص 30.

- قصة علي مبارك «من 131 إلى 160 - من 19 إلى 100».