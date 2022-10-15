توزيع منهج رياضيات الصف السادس الابتدائي 2022 - 2023.. 4 وحدات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج رياضيات الصف السادس الابتدائي 2022 - 2023، للفصل الدراسي الأول، والذي يشمل 4 وحدات بين الجبر والأعداد والهندسة والقياس والاحتمال.

توزيع منهج رياضيات الصف السادس الابتدائي

ترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل توزيع منهج رياضيات الصف السادس الابتدائي، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في خريطة توزيع المنهج الدراسي للعام الجديد

منهج الجبر والأعداد:

أشارت الوزارة إلى توزيع منهج الجبر والأعداد كالتالي:

شهر أكتوبر 2022

الوحدة الأولى، وتشمل النسبة المعنى والخواص، وتدريبات متنوعة على النسبة وخواصها، والنسبة بين ثلاثة أعداد.

منهج شهر نوفمبر 2022

تابع الوحدة الأولى وتشمل تطبيقات على النسبة المعدل، وتمارين عامة على الوحدة وأنشطة الوحدة واختبار الوحدة، والوحدة الثانية وتشمل التناسب من حيث المعنى والخواص.

منهج شهر ديسمبر 2022

- تابع الوحدة الثانية.

- مقياس الرسم.

- التقسيم التناسبي.

- حساب المائة.

- تطبيقات على حساب المائة.

- تمارين عامة على الوحدة.

منهج شهر يناير 2023

- تابع الوحدة الثانية.

- أنشطة الوحدة واختبار الوحدة.

منهج الهندسة والقياس والاحتمال

أشارت الوزارة إلى توزيع منهج الهندسة والقياس والاحتمال كالتالي:

منهج شهر أكتوبر 2022

الوحدة الثالثة: الهندسة والقياس وتشمل العلاقة بين الأشكال الهندسية.

- الأنماط البصرية.

- الحجوم.

- حجم متوازي المستطيلات.

منهج شهر نوفمبر 2022

- تابع الوحدة الثالثة.

- حجم المكعب.

- السعة.

- تمارين وأنشطة واختبار الوحدة.

منهج شهر ديسمبر 2022

- الوحدة الرابعة ويشمل الإحصاء.

- أنواع البيانات الإحصائية.

- تجميع البيانات الإحصائية الوصفية.

- تجميع البيانات الإحصائية الكمية.

منهج شهر يناير 2023

- تابع الوحدة الرابعة.

- تمثيل البيانات بالمنحنى التكراري وتمارين عامة على الوحدة الرابعة وأنشطة الوحدة.

وفي سياق متصل، وجهت وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس بضرورة الاستفادة من القنوات والمنصات التعليمية في شرح المقررات الدراسية، موضحة أنها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على سير العملية التعليمية.