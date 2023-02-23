مصدر بـ«التعليم» يحسم الجدل بشأن إلغاء القصة من امتحانات الثانوية العامة

حسم مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل بشأن إلغاء القصة في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية بالثانوية العامة 2023، بعد مطالب أولياء الأمور بإسقاطها من الامتحان كما كان يحدث الأعوام الماضية، حيث جرى إبلاغ الطلاب بعودة القصة بعد بدء العام الدراسي بأكثر من شهرين.

لا إلغاء للقصة للثانوية العامة

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّه لن يتم إلغاء القصة في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية للثانوية العامة أو حذفها أو استبعادها من الامتحان، ولن يتم تخفيف أي دروس أو أجزاء من مناهج الثانوية العامة مثلما حدث في مناهج صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني والدبلومات الفنية والثانوية العامة 2023، كما يلي.

- عقد امتحانات صفوف النقل يوم السبت 6 مايو 2023.

- عقد امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 6 مايو 2023.

- عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم السبت 27 مايو 2023.

- عقد امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 يوم السبت 10 يونيو 2023.