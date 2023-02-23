نقيب التمريض: ميثاق المهنة الجديد يحفظ حقوق العاملين ومتلقي الخدمة

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة وفقا للميثاق الجديد للمهنة، هو القواعد الأخلاقية الإيجابية لسلوك وأداء أعضاء هيئة التمريض والقبالة للقيام بمهامهم التي تنبثق عن الثقافة بمهام المهنة وتحفظ حقوق العاملين ومتلقي الخدمة من المرضى أو الأصحاء ولا تتعارض مع القيم والمبادئ والمعتقدات والأعراف السائدة في المجتمع وتحدد العلاقة المهنية بين أعضاء هيئة التمريض والقبالة مع أعضاء الفريق الصحي طبقا للوائح والقوانين المنظمة للمهنة.

سمات ميثاق مهنة التمريض

وأضافت نقيب التمريض خلال فعليات مؤتمر ميثاق المهنة، أن الميثاق يشمل الإخلاص والإيجابية، والالتزام بعمل كل ما هو جيد ومفيد، والاحترام والالتزام بتكريم وتمييز كل شخص وتعزيز بيئة من الشمول والكياسة، والثقة والتواصل المفتوح، وكف الأذى، مع الالتزام بالامتناع عن الأذى والضرر لكل من والمجتمع بأكمله.

وأشارت إلى أن ميثاق مهنة التمريض يؤكد على العدالة والإنصاف، وتقديم الرعاية التمريضية حسب حالة المريض أو متلقى الطب بصرف النظر عن النوع السن، الجنس الجنسية والمعتقدات، والنزاهة والاستقامة والخلو من النقائض وفعل الشيء الصحيح.

أخلاقيات مهنة التمريض

جدير بالذكر أن ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض تم التوقيع عليه من قِبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية والشريك الفعال لتطوير منظومه التمريض بمصر، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور حسام عبد الغفار رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة والاعتماد الصحية، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بمصر، الدكتورة شاديه عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات.