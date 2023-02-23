سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

نشرت المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك المختلفة العاملة في القطاعين الحكومي والمصرفي، سعر الدولار اليوم الخميس.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر الدولار اليوم الخميس وفقا لما ذكرته المواقع لرسمية للبنوك في بداية تداولات اليوم، وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم نحو 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، اليوم نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

- وداخل البنك المركزي سجل الدولار اليوم 30.56 جنيه للشراء، و30.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد اليوم نحو 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 جنيه لعمليات لبيع.