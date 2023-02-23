حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس الملغية للصف الأول الثانوي 2023 والأجزاء المحذوفة من المنهج، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في جميع المواد، مؤكده أن هذه الأجزاء لا تدرج ضمن الامتحانات الشهرية أو آخر العام.

الدروس الملغية للصف الأول الثانوي 2023

1- مادة اللغة العربية الصف الأول الثانوي

- من سمات الشخصية المصرية د/ سليمان حزين (نثر)

2- مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي

- الباب الثالث: الفصل الثاني الأقمار الاصطناعية من الصفحة 104 إلى 108.

- الباب الرابع: الفصل الثاني إثبات قانون بقاء الطاقة الميكانيكية الصفحة 132 يكتفي بنص القانون.

3- مادة التاريخ الصف الأول الثانوي

- الوحدة الرابعة: حضارة اليونان وحضارة الرومان.

- الدرس الثالث: الحضارة الرومانية.

4- مادة الجغرافيا الصف الأول الثانوي

- الوحدة الرابعة: بعض الأنشطة الاقتصادية في مصر.

- الدرس الثالث: النقل والتجارة في مصر.

5- مادة الرياضيات الصف الأول الثانوي

- الوحدة الأولى «المصفوفات»: الصفحة 31 مثال 3 الربط بالسياحة.

- الصفحة (23) التمارين 3و4.

- الصفحة (30-31) حل أنظمة المعادلات الخطبة في ثلاثة مجاهيل.

- الصفحة 32 التمارين 2 ز,ح , ط مسألة رقم 5.

الصفحة 37 مثال 5 معرض الكتاب.

الصفحة 38 التمارين من7-10.

- الوحدة الثانية (البرمجة الخطية).

- الصفحة 46 مثال 4 تطبيقلا حياتية تحقق من فهمك.

- الصفحة 47 تمرين 4.

- الصفحة 52 مثال 4 الربط بالحياة والربط بالمهن تحقق من فهمك.

- الصفحة 53 التمارين من 4 إلي 7.

- الوحدة الثالثة (المتجهات) من الصفحة 92- 95 ثانياً تطبيقات فيزيائية.

- الوحدة الرابعة صفحة 111 متجه اتجاه عمودي للمستقيم.

- صفحة 114 التمارين من 15 إلي 21.

- صفحة 122 التمارين من 10- 13 وصفحة 125نشاط.

- صفحة 126 تمرين 7.

- صفحة 142 مثال 2 الربط بالهندسة حاو أن تحل.

- صفحة 144التمارين من 5-8

6- مادة الأحياء الصف الأول الثانوي

- الجزء المخصص للإطلاع هو مملكة الحيوان من بداية شعبة المسميات حتى شعبة شوكيات الجلد من الصفحة 115 حتى 120.

7- مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي

- الأجزاء المخصصة للإطلاع من الصفحة 123 و124 المجموع الجبري الثابت للحرارة، ونواة الذرة، والجسيمات، الاستخدامات السلمية للإشعاع صفحة 153 وأيضا الآثار الضارة للإشعاع 124.

الأجزاء المحذوفة من منهج الصف الأول الثانوي 2023

1- المحذوفات من اللغة الفرنسية