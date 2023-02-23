وزير التعليم يوجه بتعليق بوسترات بلغة الإشارة في المدارس

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توزيع بوسترات تحمل لغة الإشارة لذوي الهمه من الصم والبكم لتعليقها بجميع بالمدارس، وتعريف الطلاب بعض الكلمات والرموز الأساسية للتحدث مع فاقدي النطق، لتسهيل اندماجهم في المجتمع، لافتا إلى أنّ الوزارة تعمل على تطوير المحتوى الدراسي للطلاب الصم والبكم، ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التي تتناسب مع إعاقاتهم، بهدف تلقي المفاهيم التي تمكنهم من ممارسة التعلم بسلاسة ويسر.

مساعدة الصم والبكم ودمجهم في المجتمع

وأكد وزير التعليم حرص الوزارة على توفير كافة السبل والوسائل التي تساعد أصحاب الهمم والصم والبكم، لتعليمهم وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع، من خلال تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية في مختلف المجالات للصم والبكم.

وزير التعليم يتفقد عدد من المدارس في الشرقية

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الشرقية لعدد من المدارس بالمحافظة، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومحمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، وعدد من المسؤولين بالتعليم، في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التربية والتعليم لسير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

وتضمنت الزيارة تفقد أكاديمية السويدي للتعليم والتدريب المزدوج، ومدرسة اللغات الرسمية بالمجاورة السادسة، ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.